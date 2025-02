Ilgiorno.it - Un gioco 3D per scoprire la nostra città

Oliva Milano trasforma il suo cuore in un’esperienza digitale immersiva. Stavolta non vi racconto un luogo fisico, ma un tuffo nel metaverso. Il distretto delle 5VIE, tra via Torino e corso Magenta, diventa il palcoscenico virtuale di La Quinta Via (Lqv), un serious game che unisce il passato al futuro, il pensiero filosofico alla tecnologia, la cultura al. Il progetto, nato dall’iniziativa di 5VIE Network e Nmg Networking Milano Giovani, prende vita grazie al bando Tocc di Invitalia e si propone di offrire ai cittadini un nuovo modo di esplorare la memoria storica della. Non è un semplice video: è un percorso di scoperta, un labirinto narrativo ispirato al Secretum di Francesco Petrarca, opera che il poeta probabilmente scrisse proprio in questa zona di Milano. Un ambiente digitale tridimensionale dove, attraverso le modalità del, i cittadini possono gratuitamente misurare e accrescere la propria cultura su personaggi, temi introspettivi e storia del centro di Milano.