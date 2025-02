Genovatoday.it - Un corso di primo soccorso per imparare a salvare gli animali da compagnia

Leggi su Genovatoday.it

Sabato 22 febbraio, alle ore 15, si terrà un evento dedicato alsocperda, organizzato presso la Parrocchia San Giuseppe Benedetto Cottolengo di Genova (in via Benvenuto Cellini in Valbisagno) in collaborazione con la sezione genovese della Lega Nazionale per la.