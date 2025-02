Ilfoglio.it - Un conto è l'Alzheimer, un conto la possessione demoniaca

Siamo condannati a comprendere il mondo per metafore, traslocando continuamente idee e immagini da un campo semantico all’altro, e la scelta della metafora giusta non è una preoccupazione frivola, è molto più vitale di quanto si potrebbe pensare. Ieri Jörg Lau, firma della Zeit, ne ha trovata una molto efficace per descrivere il suo sconcerto di europeo vissuto all’ombra del potere americano (hard e soft) davanti al nuovo corso di Donald Trump in politica estera: “Questi giorni sono come quando il tuo genitore anziano soccombe improvvisamente all’, non ti riconosce più e, quel che è peggio, non sa più chi è”. E’ una metafora agghiacciante, non c’è dubbio; ciononostante temo che sia ancora troppo ottimistica. Il declino di un padre o di una madre può essere uno spettacolo straziante, specie se (è il caso dell’Europa) i figli si sentono ancora dipendenti e non avevano mai messo indi doversela un giorno cavare da soli.