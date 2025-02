Donnapop.it - Ultime notizie su Pippo Baudo, nessuna malattia e nessun ricovero: ecco la FOTO del conduttore oggi

Leggi su Donnapop.it

Come sta? Da tempo si vocifera che, a causa della sua, il notosia stato ricoverato. Ma cosa c’è di vero?A quanto pare nulla! Di recente, infatti,è ricomparso via social, sorridente al fianco di Tullio Solenghi e Massimo Lopez. I due attori hanno fatto visita al, andandolo a trovare a casa sua. Ma come sta? I fan sono preoccupatissimi per la sua salute, anche se – sembra – non ci sia nulla da temere.Di recente gli italiani si sono allarmati per le condizioni di, temendo versasse in un alterato stato di salute. La verità, però, è diversa: in quell’occasione, a seguito di alcune fake news su un suo presunto, era stato proprio il noto showman a smentire lecirca la sua.L’ultima apparizione pubblica, sebbene privata, è stata al compleanno del collega Pier Francesco Pingitore.