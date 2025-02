Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 20-02-2025 ore 19:10

dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno pure Ester in apertura di giornale Medio Oriente al massimo esposto sul palco allestito a Gaza 4 Bari con i corpi degli stati i morti prima di consegna della Croce Rossa che stavolta li ha consegnati alla IDF già stati restituiti sono due bambini due gemelli la madre e un'altra donna il primo ministro israeliano raffigurato sopra le foto come un vampiro assetato di sangue secondo l'emittente pubblica a canne le barre consegnate erano chiuse a chiave e a Massa non ha consegnato le chiavi per aprirle prima dell'apertura dei per con altri mezzi le porte di Tel Aviv Hanno controllato che non ci fossero trappole esplosive il presidente israeliano Herzog scrive il nostro cuore è in frantumi chiedo perdono compito in Ucraina Donald Trump ha detto alla BBC di Cri perché la Russia abbia le carte in regola per partecipare a qualsiasi colloqui di Pace per porre fine alla guerra perché ha conquistato molto territorio il cagnolino avverte tedeschi dice cose in affittabili su Trump dell'economista Trump vuole zielinski le parole della nuova amministrazione statunitense sono sempre forti c'è qualche crepa nel rapporto tra Trump e zielinski ma nel nostro interesse che la situazione si calmi e ti arrivi della pace con il ministro degli Esteri italiani friggi tuona però è l'unico dittatore Putin a chi è nella notte nuovo massiccio attacco contro impianti del gas e la cena sollecita gli Stati Uniti Al rispetto reciproco in merito ai commenti del presidente americano Donald Trump secondo cui un accordo commerciale I compiti non è possibile e quanta commentato sulla vicenda il portavoce del Ministero degli Esteri ministro del Commercio cinese ha esortato gli Stati Uniti hanno un brandire il grande Bastone dei dazi contro Pechino torniamo in Italia la notte trascorsa Serena Papa Francesco si è alzato ho fatto colazione in poltrona ma comunicato della sala stampa della Santa Sede al suo settimo giorno di ritardo dal Policlinico Gemelli proseguire le cure anche la vita lavorativa cioè la lettura è la prima di documenti colloqui telefonici con gli stretti collaboratori Al momento le condizioni del papà restano stazionarie in serata verrà diffuso un nuovo lettino con gli aggiornamenti medici e come chiusura dicembre 2024 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 1,7 % rispetto a novembre mentre nella media complessiva dell'anno 2024 l'indice corretto effetti di calendario aumenta del 5% e l'indice grezzo cresce del 6,3% per rendere noto l'Istat spiegando che prosegue nel 2024 la crescita annuale della produzione nelle costruzioni per 5% al netto degli aspetti di calendario era l'ultima notizia per il momento informazione torna alla prossima edizione Grazie per averci seguito