Ultime Notizie Roma del 20-02-2025 ore 14 | 10

dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lunedì 24 febbraio ricorre il terzo anniversario dell’invasione su larga scala del ucraina da parte della Russia ho deciso di essere Chi è per quello occasione con Ursula Borderline per riaffermare il nostro sostegno però il tuo popolo ucraino Chi è il presidente democraticamente eletto Vladimir zelenski così suite del Presidente del Consiglio Europeo Antonio costa e rimaniamo all’estero e leader arabi si incontreranno domani in Arabia Saudita per contrastare il piano del presidente Donald Trump ha per il controllo di Garda da parte degli Stati Uniti l’espulsione della popolazione palestinese dalla Striscia lo hanno fermato fonti diplomatiche e governative e torniamo a parlare di Papa Francesco la notte trascorsa Serena il papà ti ha fatto colazione in poltrona così la sala stampa in un nuovo comunicato il papà lo segue da te le attività lavorative se prende da fonti della Santa Sede le condizioni di Bergoglio al settimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli restano stazionarie nel tardo pomeriggio si appendono un bollettino di aggiornamento sulle sue condizioni la terra e Campi Flegrei continua a tremare Lo sciame sismico in corso dalle 16:53 di sabato 15 febbraio sono stati rilevati in via preliminare 649 per con una magnitudo compresa tra 0 e 3.