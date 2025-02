Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 20-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale nel studio rientra giovedì in Italia età Nicolas bambino cade agosto 2024 stato sottratto alla madre italiana e condotto negli Stati Uniti dal padre preso si reperibile insieme al minore nei da te la Farnesina che fin dall’inizio della vicenda si è attivata schema l’ambasciata Washington è tutta la rete consolare italiana negli Stati Uniti per localizzare il piccolo a novembre autorità della California avevano consegnato il bimbo nelle mani della madre Claudia Ciampa e il 19 febbraio giudici statunitensi hanno finalmente risposto il ritorno a casa gli ambientalisti di ultima generazione hanno Sparta elementari e cibo lungo la scalinata di Montecitorio per protestare contro la grande distribuzione industriale di attivisti si sono poi seduti sulle scale del parlamento indossando sacchetti di plastica per stimolare il soffio di un sistema che strangola i produttori e a fanno i consumatori che non arrivano a fine mese Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine sesto giorno di ricovero all’ospedale Gemelli diper Papa Francesco affetto da polmonite bilaterale pontefice che ha trascorso una notte tranquilla Si è svegliato Ho fatto colazione il papa durante le sue giornate nella camera gemelli si alza dal letto e si accomoda in poltrona e quanto si apprende da fonti vaticane secondo le quali Francesco non è sottoposta una somministrazione supplementare di ossigeno almeno in forma stabile ed è autoventilato le stesse fonti sottolinea nel cuore del papà regge molto bene i nonni della piccola Giulia la bimba di 9 mesi sbranata dal Pitbull ti in famiglia ad Acerra in provincia di Napoli non ti danno pace gli abbiamo detto centinaia di volte di togliere quel cane dalla parte dicono al Corriere della Sera riprendo sia Vincenzo Loffredo il papà della bimba che era insieme a Giulia sabato sera quando si è verificata la tragedia Vincenzo dormiva e non si sarebbe accorto dell’aggressione i suoceri Carmine Ventura di credono era stanco affermano Fa due lavori per mantenere la famiglia il GIP di Trento ha disposto l’archiviazione della denuncia per omicidio colposo presentata da famiglia di Andrea Papi nei confronti del presidente della provincia di Trento Maurizio fugatti del sindaco di caldes Antonio Maini la denuncia era stata depositata in seguito all’uccisione del 26enne da parte dell’Orsa jj4 venuto in Val di Sole il 5 aprile del 2023 mentre la richiesta di archiviazione era stata avanzata dalla procura Al termine delle indagini attraverso i propri legali la famiglia della vittima si era opposta alla archiviazione i genitori di archiviazione è stata una pugnalata ed è tutto Ti auguro un buon proseguimento di Ascona In collaborazione con Agenzia Italia Stampa