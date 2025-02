Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 20-02-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in cui studio Trap carica del dittatore mai letto è un comico mediocre che è riuscito a ottenere i centinaia di miliardi degli Stati Uniti per una guerra che non avrebbe mai vinto si rifiuta di Indire elezioni E mo bastoni sondaggio granile stato bravo solo suonare biden come un violino l’Europa ha fallito attacca il Tycoon A dopo che il presidente ucraino il giorno dopo il vertice Stati Uniti Russia riapre lo ha criticato Trump uno spazio di disinformazione russa aiuta Putin a uscire dall’isolamento ha detto da Mosca elogi a Trump ironia sui teschi l’individuo patetico dice la prof mentre Putin ha firmato i colloqui di ritardo sono andati bene i listeria di chi è fuori luogo incomprensibili di attacchi di Trump ha zielinski non capiamo la logica è la prima reazione del governo francese nessuno può costringere l’Ucraina Varese Reggi il ministro sta meglio il papà sto giorno di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale il cuore regge molto bene non deve aiutarti con l’ossigeno ed autoventilato se mi l’attenuarsi la preoccupazione di ieri Francesco si alza alle tue si mette in poltrona così lo ha trovato la premier Giorgia Meloni che gli ha fatto visita nel primo pomeriggio di ieri portando gli auguri di tutta la nazione sono molto contenta di averlo trovato vigili reattivo abbiamo scherzato sempre non aperto il suo proverbiale senso dell’umorismo ha detto la presidente del consiglio non è il Ministero della Giustizia Nella polizia penitenziaria non hai tribulato contratti con Paragona del T9 alla camera il guardasigilli rispondendo al Question Time senza mai citare esplicitamente lo spyware prodotto dalla IBM zeviana si Intercetta quello che hai dei magistrati aggiunto il ministro scontro con le opposizioni cosa di governo chiede la leader del PD Slime mentre Renzi annuncia la richiesta di accesso agli atti sulle prese delle procure per le intercettazioni tra nord e Mantovano uno mente aggiunge esposto contro ignoti dell’ordine giornalisti fnsi non leggi Mediterranea Casarini spia da un anno la procura diha chiesto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il reato di falso in bilancio in relazione alle nati 2019 2020 2021 oltre al presidente del club la richiesta di giudizio riguarda la società calcistica il braccio destro del Patron Andrea Chiavelli al centro del procedimento Presumo plusvalenze fittizie nella compravendita delladel difensore kostas manolas nell’estate del 2019 ed è l’acquisto dell’attaccante Victor osimhen Nel 2020 dalla squadra francese del Lille per rilegare il presidente del Napoli assolutamente strano alle contestazioni Google chiede un contenzioso tributario con il fisco italiano versando 326 milioni di euro e la procura di Milano che indagava per elusione fiscale sulla Google Ireland Limited chiede l’archiviazione del procedimento la condotta scrivono i PM turno violando direttamente alcuna norma tributaria quindi non integrando una fattispecie divisione nelu dell’applicazione Lab Company aveva già 300 milioni per i dati sul recupero dell’evasione Sono eccezionali questo governo combatte gli evasori veri e 326 milioni recuperati da Google oggi lo testimoniano dice il segretario della Lega La maledizione della Champions si abbatte anche solo Juventus dopo Milan e Atalanta l’Italia perde per strada e bianconeri Thiago Motta accade dopo i tempi supplementari in Olanda il 31 qualifica il se vuoi ora potrebbe trovare l’ultima e rappresentanti italiane l’Inter per i bianconeri in rete gli olandesi hanno il gol di perisic stai Bari e Flamingo nel torneo ATP 500 di Doha prosegui la corsa di Matteo berrettini che sconfigge L’Olandese a long Rest poker e vola nei quarti di finale eliminato invece Luca Nardin 37 da Carlos alcaraz ed è tutto buon proseguimento di Ascona In collaborazione con Agenzia Italia Stampa