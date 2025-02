Calciomercato.it - Udinese, nuovo obiettivo per il centrocampo di Runjaic | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Il club friulano è sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo. Nel mirino è finito il mediano austriaco IbrahimogluDopo aver centrato la salvezza soltanto all’ultima giornata della passata stagione nello scontro diretto con il Frosinone, quest’anno l’sta viaggiando tranquillamente a metà classifica sotto la gestione deltecnico Kosta.Kosta(foto Ansa) – Calciomercato.itQuesto sta permettendo al club friulano di iniziare a programmare già adesso il mercato della prossima stagione. Come sempre i bianconeri dovranno fare i conti con l’assalto ai propri gioielli, in particolare il difensore Bijol ed il centravanti Lucca, ma l’ottima area scout dell’sta già individuando i talenti del futuro. Tra i nomi cerchiati in rosso, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.