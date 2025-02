Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Trump vive nella disinformazione che arriva da Mosca”

Se il summit di Riad ha fatto da prova generale al riavvicinamento tra Stati Uniti e Russia, ponendo le basi per il faccia a faccia tra Donalde Vladimir Putin e alla possibile soluzione per il conflitto in, i duri quanto controversi attacchi del presidente Usa a Volodymyrsembrano sancire la rottura con Kiev e presagire a un suo ruolo marginale al prossimo tavolo dei negoziati.Per, che si è detto “contrariato” dalle proteste diper l’esclusione dai colloqui di Riad, l’“non avrebbe mai dovuto iniziare” il conflitto. Inoltre, peril consenso del presidente ucraino in patria sarebbe ormai in picchiata, il 4%. L’inquilino della Casa Bianca ha poi alzato ulteriormente i toni, definendoun “dittatore senza elezioni” che “farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli rimarrà un Paese”.