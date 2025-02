Lapresse.it - Ucraina: Trump, Russia ha carte in regola per i negoziati di pace

Milano, 20 feb. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donaldha detto di credere che laabbia “lein” per un qualsiasi colloquio die per porre fine alla guerra in, perché ha “conquistato molto territorio”. Lo ha detto alla Bbc.