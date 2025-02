Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Russia ha carte in regola per i negoziati di pace”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha detto di credere che laabbia “lein” per un qualsiasi colloquio die per porre fine alla guerra in, perché ha “conquistato molto territorio”. Lo ha detto alla Bbc.Cremlino: “Dichiarazioni di Zelensky sono inaccettabili”“La retorica di Zelensky e di molti rappresentanti del regime di Kiev in generale lascia molto a desiderare. E spesso i rappresentanti del regime ucraino, soprattutto negli ultimi mesi, si permettono di fare dichiarazioni su altri capi di Stato che sono assolutamente inaccettabili”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass.