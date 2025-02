Feedpress.me - Ucraina, Trump: "Mosca ha le carte in regola nei colloqui di pace". Parigi: "Zelensky eroe, l'unico dittatore è Putin"

Leggi su Feedpress.me

Donaldha detto alla Bbc di credere che la Russia abbia "lein" per partecipare a qualsiasio diper porre fine alla guerra in, perché ha "conquistato molto territorio". "Penso che i russi vogliano vedere la fine della guerra, davvero - ha detto il presidente Usa alla tv britannica sull'Air Force One -. Penso che abbiano un po' lein, perché.