Tpi.it - Ucraina, Trump ammette: “La Russia ha tutte le carte in mano”. E attacca ancora Zelensky: “Rifiuta di indire elezioni”

Laha “lein” per partecipare a qualsiasi colloquio di pace per porre fine alla guerra in, perché ha “conquistato molto territorio”. L’ammissione è arrivata nella notte italiana da parte del presidente degli Stati Uniti Donalddurante una breve conferenza stampa a bordo dell’Air Force One di ritorno a Washington dopo essere intervenuto a un evento promosso dall’Arabia Saudita in Florida, dove – per la seconda volta in un solo giorno – aveva definito il presidente ucraino Volodymyrun “dittatore”.“Possiamo raggiungere un accordo con laper fermare le uccisioni”, ha affermato il magnate repubblicano, che si èvolta detto convinto della volontà del Cremlino di arrivare alla pace. “Penso che i russi vogliano vedere la fine della guerra, davvero.