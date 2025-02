Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Zelensky presidente legittimo, interlocutore è lui”

(LaPresse) “Noi sosteniamo il governodell’e il diritto internazionale. Ile le nostre interlocuzioni sono con lui”. Così il vicepremier Antonioa margine della conferenza stampa per presentare le prossime iniziative di Forza Italia in vista del congresso del Ppe. “La nostra posizione è chiara – continua– noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere l’. Abbiamo sempre detto che non eravamo in guerra con la Russia e non abbiamo mai dato l’autorizzazione a utilizzare le armi italiane al di fuori dei confini dell’e siamo convinti che al tavolo delle trattative debbano esserci gli europei, gli ucraini e gli Stati Uniti”. Il vicepremier quindi conclude: “Non possiamo pensare che il futuro della sicurezza dell’Europa possa essere sganciato da un rapporto Europa – Stati Uniti”.