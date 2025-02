Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Parole forti da Trump su Zelensky, situazione si calmi”

Leggi su Lapresse.it

“Ledella nuova amministrazione degli Stati Uniti sono, evidentemente c’è qualche crepa nel rapporto trae questo sta emergendo. Il nostro interesse è che lasi“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, intervistato a 24 Mattino su Radio 24.“È uno scontro verbale trache non tocca l’Europa“, ha aggiunto, “non è un linguaggio che ci appartiene e in unacome l’attuale dobbiamo tenere i nervi saldi e essere sempre a testa alta, sia con gli Stati Uniti che con la Russia, per risolvere il problema delicatissimo della costruzione della pace in”.