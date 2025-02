Unlimitednews.it - Ucraina, Tajani “Lavorare con Europa unita e Usa per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “La nuova amministrazione americana ha decisodi avviare un percorso che porti alla fine della guerra in: detto questo, dobbiamo vedere come si concretizza questanuova fase. L’Italia ritiene che sia assolutamente fondamentalecon l’, ma per garantire la sicurezza infuturo dell’e dell’intero continente europeo serve unacollaborazione trae Stati Uniti”. Lo ha detto ilvicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a Radio24.“Gli americani non hanno tolto le sanzioni allaRussia, noi non abbiamo tolto le sanzioni alla Russia, anzi:continueremo a tenere una posizione di grande fermezza, nellasperanza che si possa arrivare a unaduratura che sia giustae che garantisca l’indipendenza dell’e la sicurezzadell’