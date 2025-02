Cityrumors.it - Ucraina-Russia, l’Europa parla con gli Usa e rassicura Zelensky, ma…

Leggi su Cityrumors.it

Una situazione sempre più caotica e confusa, nonostante le posizioni ottimistiche di questi ultimi giorni su entrambi i frontiUn clima strano. Tutti sorrisi da una parte e dall’altra, ma l’unico che non ride è una parte in causa, e anche molto importante come l’che si sente ancora di più la vittima sacrificale di un momento decisivo. Trump da una parte e Putin dall’altra dando la sensazione al mondo di trovare un accordo a prescindere dalla posizione dell’e disoprattutto.con gli Usa e, ma. (Ansa Foto) Cityrumors.itDa una parte ci sono le due super-potenze o quello che ne rimane e da un’altra parta c’èche tenta in tutti i modi di fare parte di una situazione che rischia di sfuggirle di mano. In più, in queste ultime ore, ci sono un po’ troppi battibecchi da parte americana sulla decisione che dovrebbe prendere l’se andare al voto oppure no.