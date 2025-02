Lapresse.it - Ucraina: Meloni sente Trudeau, Italia per pace duratura con garanzie sicurezza per Kiev

Roma, 20 feb. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro canadese e Presidente di turno del G7, Justin. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi spiegando che la telefonata ha consentito uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale e sugli ultimi sviluppi del dossier ucraino. “In tale ambito – si legge nella nota -, il presidente del Consiglio ha ribadito che la priorità per l’è la stessa del resto d’Europa, dell’Alleanza Atlantica e di: fare tutto il possibile per fermare il conflitto e raggiungere la”. “Il Presidenteha anche ricordato come siano stati il sostegno occidentale insieme al coraggio e alla fermezzaa precostituire le condizioni che rendono possibile parlare oggi di un’ipotesi di accordo.