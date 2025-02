Thesocialpost.it - Ucraina, la frattura tra Usa e Unione Europea sempre più profonda: Washington non firma la risoluzione Onu

Leggi su Thesocialpost.it

Si allarga latra Stati Uniti esulla guerra inha deciso di non co-re una bozza didell’Onu che condanna l’aggressione russa e ribadisce il sostegno all’integrità territoriale, un documento sostenuto da oltre 50 Paesi. La notizia, riportata da Reuters, segna un punto di svolta nei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico e solleva interrogativi sulle future strategie occidentali nei confronti del conflitto. Mentre Trump scarica Zelensky, infatti, l’corre in suo soccorso.Il rifiuto americano e la posizione dell’Ue“La situazione attuale è che gli Stati Uniti non lo firmeranno“, ha riferito una fonte diplomatica, lasciando intendere una chiara divergenza rispetto alla posizione. Il testo dellariafferma la sovranità dell’entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, un principio che fino a poco tempo fa sembrava un pilastro della politica estera americana.