Lapresse.it - Ucraina, il presidente Zelenskyy rende omaggio alle vittime delle proteste del 2014

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – Ilucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno resogiovedìantigovernative del. Il leader di Kiev e la first lady sono stati visti deporrecandele presso un monumento commemorativo dedicato, divenute note come i “Cento eroi celesti” nella capitale. Il 21 novembre 2013, ildell’Viktor Yanukovich, vicino a Mosca, aveva annunciato che avrebbe accantonato un accordo per avvicinare il paese all’Unione Europea e avrebbe invece rafforzato i legami con la Russia delVladimir Putin. Da quel momento sono iniziate manifestazioni pacifiche contro il governo. In seguito alla repressione da parte della polizia, migliaia di persone si unironomanifestazioni all’inizio di dicembre.