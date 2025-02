Lapresse.it - Ucraina: Ft, Usa contro definire Russia ‘aggressore’ in dichiarazione G7

Leggi su Lapresse.it

Milano, 20 feb. (LaPresse) – Gli Stati Uniti si oppongono alacome l’aggressore in unadel G7 sul terzo anniversario dell’invasione su vasta scala dell’da parte di Mosca, minacciando di far deragliare una tradizionale dimostrazione di unità. Lo hanno rivelato al Financial Times cinque funzionari occidentali che hanno familiarità con la questione.