Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Fratoianni: “Ci davano dei filo-putiniani, dei paci-finti. Eravamo realisti”. Bonelli: “Dopo mesi di retorica, ora il focus è su giacimenti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ci hanno detto che-tonti,semplicemente”. Nicolae Angelo(Alleanza Verdi e Sinistra), a Genova per la presentazione della candidata del campo largo Silvia Salis, tornano sul tema della guerra ine attaccano il cinismo dietro i negoziati per il cessate il fuoco. “disulla resistenza, ora ilè su, terre rare e appalti”, denuncia. “Le risorse di un paese in ginocchio diventano merce di scambio nei negoziati tra Stati Uniti e Unione Europea”. Per, è la conferma di quanto denunciato sin dall’inizio: “Abbiamo lottato con tutte le nostre forze perché questa carneficina finisse, nell’interesse degli ucraini, delle ucraine, del popolo civile, che è sempre la prima vittima della guerra”.