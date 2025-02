Lapresse.it - Ucraina, Crippa: “Trump è l’unico al mondo che favorisce la pace”

“Credo chesia in questo momentouomo alche cerchi di favorire latra Russia e. Non entro nel merito delle dichiarazioni di, ma credo che prima venga istituito un tavolo dimeglio è per tutti. Credo che a quel tavolo dila Russia è lo stato aggressore, l’quello aggredito. Dopodiché spero che ci sia al più presto il tavolo die se ci sarà tutto ildovrebbe ringraziare Donald“. Così il vicesegretario della Lega Andrea, intercettato dai cronisti all’esterno della Camera dei Deputati per chiedergli delle parole del presidente degli Stati Uniti d’America su Zelensky.Proprio sul premier ucraino ha aggiunto: “Non sta a me definire Zelensky un presidente legittimo o illegittimo. Sta a me dire che quella guerra prima finisce meglio è per tutti”.