Lapresse.it - Ucraina, Cremlino: “Dichiarazioni di Zelensky su Trump sono inaccettabili”

Leggi su Lapresse.it

“La retorica die di molti rappresentanti del regime di Kiev in generale lascia molto a desiderare. E spesso i rappresentanti del regime ucraino, soprattutto negli ultimi mesi, si permettono di faresu altri capi di Stato cheassolutamente”.Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, in riferimento alle parole del presidente ucraine che ha accusato il capo della Casa Bianca, Donald, di vivere in una bolla di disinformazione russa.