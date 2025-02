Oasport.it - UAE Tour 2025, tappa di oggi (20 febbraio): orari, percorso, tv. Jonathan Milan vuole concedere il bis a Umm al Quwain

Leggi su Oasport.it

Continua, con la quarta frazione da Fujairah Qidfa Beach a Umm al, di 181 chilometri, l’UAE. Giornata che prevede unquasi totalmente pianeggiante con due traguardi intermedi: andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma e favoriti.QUARTAUAE181 chilometri quasi totalmente pianeggianti. Sembra difficile ipotizzare una soluzione diversa da quella dell’arrivo in volata a ranghi compatti. Il gruppo dovrà però essere bravo a governare e ad annullare i tentativi degli attaccanti di giornata per poi lasciare spazio al duello tra le ruote veloci.CALENDARIO UAEGiovedì 20-QuartaFujairah Qidfa Beach– Umm al(181 km)Partenza: ore 09.15Arrivo: ore 13.40 circaUAE: COME VEDERLO IN TV E STREAMINGDiretta tv: Eurosport 2 dalle 11.