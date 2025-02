Sport.quotidiano.net - UAE Tour 2025, prima vittoria in stagione per Pogacar: "Bello, ma la corsa è lunga"

Roma, 19 febbraio- Quando Tadejnon vince è una notizia, che all'UAE, la suagara in, si era già ripetuta due volte: in occasione della tappa inaugurale, vinta in volata da Jonathan Milan, e poi nella cronometro di ieri, dove a trionfare era stato lo specialista Joshua Tarling, con lo sloveno già a finire sul banco degli imputati anche per una posizione in bici inedita e forse non così redditizia come auspicato. Il campione iridato, punto nell'orgoglio, si riscatta con gli interessi nella tappa 3, quella che segna la suain, nonché l'89esima totale in carriera. La cronaca e le dichiarazioni diIl corridore dell'UAE Team Emirates-XRG si impone in una volata ristretta a Jebel Jais, bissando il successo già ottenuto nel 2022: l'assalto buono parte a 500 metri dall'arrivo, dunque stavolta senza bisogno di tentare una delle ormai consuete azioni da lontanissimo, con Oscar Onley e Felix Gall a completato il podio e un ottimo Giulio Ciccone a chiudere al quinto posto.