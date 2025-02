Oasport.it - UAE Tour 2025, Jonathan Milan regola i migliori velocisti del mondo e concede uno straordinario bis!

Il migliore velocista al, almeno al momento, ce l’abbiamo noi. Volata pura nella quarta tappa dell’UAEsul traguardo di Umm al Quwain,ha dimostrato di essere veramente devastante: secondo successo per lui, questo forse ancor di più di qualità, battendo allo sprint tutti idel World.Pronti, via e due uomini sono andati all’attacco: Michael Leonard (INEOS Grenadiers) e ?or?e ?uri? (Team Solution Tech – Vini Fantini). Vantaggio massimo che ha superato i 5?, salvo poi essere raggiunti ad una settantina di chilometri dal traguardo a causa di una brusca accelerata del plotone. Ventagli nel gruppo, con Alpecin-Deceuninck, UAE Emirates – XRG e Lidl-Trek scatenate, Tadej Pogacar sempre protagonista.Nulla di fatto, però, con la calma piatta che è tornata successivamente e la sfida per la maglia nera della classifica dei traguardi intermedi che ha visto Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) accerchiato dagli uomini della Team Solution Tech – Vini Fantini, abili a conquistare la graduatoria.