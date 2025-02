Justcalcio.com - Tuttosport – “Juve, rifarei tutto”. E replica a Locatelli…

2025-02-20 01:18:00 Flash news da:Amarezza Thiago Motta. Dopo la vittoria dell’andata, lacade per 3-1 al Philips Stadion contro il Psv: si ferma dunque ai playoff l’avventura dei bianconeri in Champions League. Eppure il tecnico bianconero nel post gara non indietreggia e afferma: “quanto“. Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Motta ina quanto aveva affermato poco prima il capitano Manuel Locatelli, con un pensiero contrapposto a quello espresso dal suo centrocampista.Psv-, l’analisi di Thiago MottaQueste le parole di Motta ai microfoni di Sky Sport dopo il ko del Philips Stadion: “Fatto fatica nel secondo tempo, avevamo pareggiato in un momento importantissimo e dovevamo mantenerlo. Nel primo tempo abbiamo fatto le cose giuste, poi loro hanno spinto di più e abbiamo fatto fatica.