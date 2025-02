Napolipiu.com - Tuttosport: “Juve-Napoli, sfida di mercato per Talbi. Inzaghi prepara il piano anti-Conte al Maradona”

Leggi su Napolipiu.com

: “diperilal”">Le strategie dintus esi intrecciano nuovamente sul, pronte andersi un nuovo talento dopo il duello estivo per Kephren Thuram, vinto dai bianconeri. Questa volta il nome al centro delle trattative è quello di Chemsdine, giovane promessa belga del Bruges, classe 2005, che ha impressionato per velocità e capacità realizzative, mettendosi in luce con una doppietta decisiva in Champions League contro l’Atalanta.Giuntoli e Manna, responsabili dell’area sportiva dintus e, sono pronti andersi il talento belga. Se da un lato lapunta a consolidare il proprio progetto giovani, dall’altro ildivuole rinforzare il reparto offensivo con un profilo in grado di dare profondità e fantasia al gioco azzurro.