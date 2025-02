Ultimouomo.com - Tutti gli errori di Thiago Motta

La prima volta che la Juventus ha affrontato il PSV in questa stagione, il 17 settembre scorso, il problema più grande per i bianconeri sembrava essere il mantenimento della striscia di imbattibilità e, addirittura, della porta inviolata. Era stato poi proprio Saibari, nei minuti di recupero di quella partita, a segnare il primo gol stagionale a Di Gregorio, ininfluente ai fini del risultato finale: un sonoro 3-1 per la squadra di. Appena cinque mesi dopo, la situazione è decisamente diversa. La Juventus è stata eliminata dalla squadra di Bosz dopo aver perso il terzo incontro stagionale, paradossalmente avendo vinto i due precedenti. Così come la partita di settembre, anche stavolta i bianconeri venivano da quattro risultati utili consecutivi, però le premesse erano ben diverse, dopo mesi di sofferenza e prestazioni altalenanti.