Turchia-Italia stasera in tv Qualificazioni Europei basket 2025 | orario programma streaming

Primo dei due impegni in questa finestra per lead Europer l’! Oggi giovedì 20 febbraio, alle 18:30 orana, gli azzurri affrontano lanella quinta giornata del girone B sulla strada verso la rassegna continentale.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 18.30I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco sono già certi del pass per l’Europeo, ma chiudere il raggruppamento al primo posto garantirebbe un sorteggio migliore. 3-1 è il bilancio della rappresentativa del Belpaese, con Alessandro Pajola insignito dei ranghi di capitano in un gruppo molto giovane con un’età media intorno ai 23 anni. Dopo l’impegno odierno l’farà rotta su Reggio Calabria per affrontare domenica sera l’Ungheria nell’ultima giornata di queste.Ladel CT Ergin Ataman – coach del Panathinaikos Pireo con un trascorso anche sulla panchina della Fortitudo Bologna – vuole cancellare il ko dell’andata, quando alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venne sconfitto per 87-80 nel primo turno del girone B.