Tumore cerebrale pediatrico la speranza di cura arriva da Bologna | la scoperta

, 20 febbraio 2025 – La fenretinide, un derivato della vitamina A, potrebbe diventare la base per un nuovo trattamento in grado dire unnoto come glioma diffuso della linea mediana (Dmg). A sostenerlo – con uno studio pubblicato sulla rivista Neuro-Oncology – è un gruppo di ricerca internazionale che ha coinvolto due studiose dell’Università di: Isabella Orienti e Giovanna Farruggia del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie. Il gruppo di ricerca dell’Alma Mater, in particolare, ha messo a punto una nuova formulazione della fenretinide, chiamata NanoFenretinide che, somministrata in topi con tumori Dmg umani, ha dimostrato una significativa efficacia antitumorale, in assenza di effetti collaterali. "La NanoFenretinide, formata da nanoaggregati di fenretinide e fosfolipidi, rende il farmaco adatto ad essere somministrato per via intravenosa – spiega Isabella Orienti -.