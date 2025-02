TrumpTajani | Situazione ora si calmi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.53 "Le parole della nuova amministrazione Usa sono sempre molto forti.C'è qualche crepa nel rapporto Trump-Zelensky.Ma è nel nostro interesse che lasie si arrivi alla pace".Così il ministro degli Esteri Tajani. "Non è un lingiaggio che ci appartiene. Tenere i nervi saldi. Non facciamoci prendere". "Zelensky è stato eletto e sempre sostenuto dagli Usa. Era sostenuto anche dall'amministrazione Trump.Non so il motivo che ha portato Trump a parole così dure,forse non ha gradito la reaione all'incontro americani-russi".