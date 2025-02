Lidentita.it - Trump-Zelensky: è scontro totale. Vance, Walz e Musk all’attacco

La Russia ha “le carte in mano” nel negoziato per una pace in Ucraina. Lo ha affermato il Presidente americano Donalda bordo dell’aereo che ieri lo ha riportato a Washington dalla Florida. I russi, ha aggiunto, “hanno preso il controllo di molto territorio, quindi hanno le carte in mano”. Riferendosi al presidente ucraino .: èL'Identità.