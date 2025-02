Thesocialpost.it - Trump vuole scaricare Zelensky: ecco il generale pronto a prendere il suo posto

Leggi su Thesocialpost.it

L’amministrazione di Donaldha ormai deciso di voltare pagina sulla leadership ucraina e sta lavorando attivamente per un cambio al vertice a Kiev. Secondo quanto riportato dall’Economist, il presidente degli Stati Uniti punta a “liberarsi di Volodymyr”, giudicato sempre meno efficace nella gestione del conflitto con la Russia e sempre più in difficoltà sul piano politico.Zaluzhny il nome forte per il dopo-Il nome che emerge come possibile successore è quello delValery Zaluzhny, ex comandante delle forze armate ucraine, rimosso danei mesi scorsi e attualmente ambasciatore a Londra. Zaluzhny gode di una forte popolarità sia tra i militari sia nell’opinione pubblica ucraina, e molti lo vedono come un’alternativa più credibile per giungere alla conclusione della guerra.