Ilfattoquotidiano.it - “Trump vuole scaricare Zelensky. Al suo posto il generale Zaluzhny”: il piano contro il capo di Stato ucraino. Ora solo l’Europa lo sostiene

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e Putin continuano con gli attacchi a Volodymyrinvece si compatta intorno a lui. Il ruolo del presidenteappare sempre più in bilico. Mentre l’asse Washington-Mosca continua a stabilire le regole della pace i assenza del Paese aggredito, che invece invoca un maggior coinvolgimento, così come l’Ue, l’Economist motiva l’atteggiamento americano scrivendo che la Casa Biancae mettere alla guida del Paese il suo ex comandante delle forze ucraine rimosso dall’incarico dopo aver più volte sconfessato le dichiarazioni del presidente: Valery.Ilcon ambizioni da politicoLa popolarità del militare 49enne è cresciuta enormemente nel corso dei primi anni di guerra, soprattutto durante la primaffensiva ucraina e nei mesi successivi, fino alla sua cacciata, quando ha ammesso che l’esercito non sarebbein grado di riconquistare i territori persi e, anzi, rischiava di cedere sotto la pressione delle forze della Federazione, dopo esserel’artefice, sostengono sempre i suoi sostenitori, del successo difensivo che ha impedito ai militari di Mosca di entrare a Kiev.