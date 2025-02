Quotidiano.net - “Trump vuole cacciare Zelensky”. E spunta il nome di Valery Zaluzhny: ecco chi è

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 febbraio 2025 – L’amministrazione di Donaldha deciso di “liberarsi di Volodymyr” e starebbe già lavorando per un cambio di leadership in Ucraina. A riportarlo è The Economist e l’indiscrezione, se confermata, segnerebbe un’importante svolta per il conflitto russo-ucraino, alimentando nuove incertezze sul futuro di Kiev. Il possibile successore potrebbe essere, ex popolare comandante delle forze ucraine., ‘il salvatore dell’Ucraina’, nel 2022 comandante delle forze armate, è l’artefice della strategia che seppe fermare l’avanzata russa verso Kiev subito dopo l’invasione del territorio ucraino. I connazionali lo ricordano come un ‘eroe’ e i sondaggi confermano la sua popolarità: l’Economist riporta chericeverebbe il 65% dei voti in un’ipotetica sfida elettorale contro