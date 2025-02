Ilfattoquotidiano.it - Trump taglia i fondi ai sopravvissuti dell’11 settembre. E l’Agenzia delle entrate licenzia 6.700 dipendenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo scorso 11era a Ground Zero in compagnia di JD Vance per la tradizionale commemorazionevittime. Arrivato alla Casa Bianca, ha decurtato il programma sanitario dedicato aidell’attacco alle Torri gemelle del 2001. Per questo ieri sette repubblicani del Congresso hanno esortato Donald“in quanto newyorkese nativo che ha vissuto a New York City mentre si riprendeva dagli attacchi terroristici” a revocare i tagli al programma federale che amministra gli aiuti ai soccorritori e ad altre persone che soffrono per le conseguenze tossiche legate agli attacchi terroristici del World Trade Center e a riassumere i membri dello staff che erano statiti diversi giorni fa. Una richiesta che segue quella di alcuni leader dem.Gli interventi del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa guidato da Elon Musk, non si fermano qui.