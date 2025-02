Trump taglia fondi a superstiti 9 11

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.14 Protesta bipartisan a New York controper i tagli agli aiuti ai soccorritori e ad altre persone che soffrono per le conseguenze tossiche legate agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. In una lettera al presidente, 7 repubblicani lo hanno esortato "come nativo di NY che ha vissuto a New York City mentre si riprendeva dagli attacchi terroristici dell'11 settembre" a revocare i tagli al World Trade Center Health Program e riassumere i membri dello staff licenziati giorni fa.