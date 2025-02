Thesocialpost.it - Trump scarica Zelensky, la reazione di Conte: “Smaschera tutta la propaganda bellicista dell’Occidente sull’Ucraina”

Le recenti dichiarazioni di Donaldsu Volodymyrhanno scatenato un acceso dibattito internazionale, ma in Italia la politica ha reagito in modo incerto. L’ex presidente degli Stati Uniti ha apertamente accusatodi essere un “dittatore” e di avere responsabilità nell’inizio della guerra, schierandosi di fatto con Vladimir Putin.Leggi anche: Mario Giordano attacca: “Non sei un eroe della democrazia”Ladei leader europeiA livello europeo, la risposta è stata immediata: il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il leader britannico Keir Starmer hanno parlato di una “storia stravolta”.In Italia, invece, non ci sono state dichiarazioni ufficiali dalla premier Giorgia Meloni, nonostante le richieste di posizionamento arrivate anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein, che però ha evitato ulteriori commenti.