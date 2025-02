Secoloditalia.it - “Trump non asseconda Putin, la strada per la pace è quella giusta”: Vance difende Donald e attacca i “critici” del web

Il vicepresidente Usaha definito “spazzatura moralistica” le accuse di permissività che media e ambienti social hanno addossato adopo l’avvio di una interlocuzione diplomatica con Vladimirper la fine della guerra in Ucraina. Il vice, in un post su Truth social, ha definito le accuse di collusione con la Russia una “moneta retorica” utilizzata dai globalisti “perché non hanno niente altro da dire”. “Per tre anni, il presidentee io abbiamo sostenuto due semplici argomentazioni – ha poi continuato– primo: la guerra non sarebbe iniziata se il presidentefosse stato in carica. Secondo, né l’Europa, né l’amministrazione Biden, né gli ucraini avevano alcuna possibilità di vittoria”. “Questo era vero tre anni fa, era vero due anni fa, era vero l’anno scorso ed è vero oggi” ha poi aggiunto il vice di The, convinto che per tre anni sono state ignorate le preoccupazioni di chi aveva ovviamente ragione.