Trump | L' Ue si occupi di immigrazione

7.20 "Quanto all'Europa, così come altri posti del mondo, sarebbe meglio che si occupasse dicon più intelligenza e con più forza, prima che sia troppo tardi". Lo ha detto, parlando a Miami al summit Future Investment Initiative, vertice di esponenti della finanza globale sostenuto dal fondo sovrano saudita. Davanti alla platea di investitori ha ripetuto contro Zelensky le accuse di essere un "comico di modesto successo" e un "dittatore non eletto" che "si rifiuta di indire elezioni in Ucraina".