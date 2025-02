Ilpiacenza.it - “Trump, l'Europa e il ruolo dell'Italia”, il ministro Foti al Park Hotel

Leggi su Ilpiacenza.it

«Il mondo è in fermento e sono in corso cambiamenti potenzialmente epocali. E’ compitoa politica avere le idee chiare e darsi un orizzonte ambizioso, cercando di governare il cambiamento e non subirlo». Lo scrive in una nota il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Piacenza.