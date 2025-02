Lanotiziagiornale.it - Trump e Zelensky se le danno di santa ragione

Sono botte da orbi tra gli Stati Uniti e l’Ucraina. Donaldmartedì sera ha respinto al mittente le proteste di Volodymyrper essere stato escluso dal tavolo dei negoziati con la Russia e ha rilanciato accusando Kiev di aver “iniziato la guerra”.“Donaldvive in uno spazio di disinformazione russa”, ha replicato il presidente ucraino.ha accusato gli Stati Uniti didi aiutare Vladimir Putin ad “uscire dall’isolamento” internazionale.è una persona abituata a parlare “con franchezza” e quindi non nasconde la sua opinione su “individui patetici” come, ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.insulta: comico mediocre e dittatore senza elezionirilancia mettendo altra carne sul fuoco.è “un comico di discreto successo” e un “dittatore senza elezioni”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo profilo di Truth.