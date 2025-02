Puntomagazine.it - Trump attacca Zelensky: accuse di dittatura e critiche sul conflitto ucraino

Scontro tra l’ex presidente Usa e il leadertra, reazioni internazionali e tensioni diplomaticheIl confronto tra Donalde Volodymyrha raggiunto toni infuocati, con il tycoon che ha lanciato una serie di attacchi senza precedenti al presidentesu Truth Social.ha definito“un dittatore mai eletto”, un “comico mediocre” che si rifiuta di indire elezioni e che sarebbe “molto giù nei sondaggi” in Ucraina. Il repubblicano ha inoltre affermato che l’unico vero talento disarebbe stato quello di convincere il presidente americano Joe Biden a fornirgli ingenti aiuti finanziari e militari.La risposta dinon si è fatta attendere: il presidenteha accusatodi “vivere in una bolla di disinformazione russa” e ha sottolineato che la sua amministrazione continua a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati Uniti per garantire il supporto necessario alla difesa dell’Ucraina.