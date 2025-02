Ilgiorno.it - Truffa del finto ministro Crosetto: sentiti tutti i vip finiti nel mirino

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 20 febbraio 2025 – È stata completata in questi giorni la fase di raccolta delle dichiarazioni di imprenditori e collaboratori di famiglie industriali che sono state contattate per tentativi dida parte del gruppo che spendeva il nome deldella Difesa Guido(che ha già sporto denuncia) chiedeva grosse cifre per pagare riscatti e liberare inesistenti giornalisti rapiti in Medio Oriente. La famiglia Caprotti denuncia un tentato raggiro legato all'inchiesta suitori che usavano il nome del. L’inchiesta In sostanza, nell'inchiesta coordinata dal pm Giovanni Tarzia e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, sono state sentite tutte le persone che hanno parlato direttamente al telefono o con la voce delo di ungenerale o di altri che si spacciavano per componenti dello staff.