Ilgiorno.it - Truffa del finto carabiniere. Denunciati tre uomini

CASTELLEONE (Cremona) "Suo figlio è nei guai, deve darci dei soldi per non farlo entrare in carcere". Il meccanismo è sempre lo stesso, eppure ci sono ancora persone che ci cascano. Come nel caso della pensionata di Castelleone raggiunta al telefono pochi giorni fa da una persona che si è presentata comee che l’ha messa al corrente del fatto che il figlio aveva investito un motociclista. Per questo ci volevano subito soldi per pagare una specie di cauzione che avrebbe permesso al figlio di non entrare in galera. Laadesso si era avvalsa di un accorgimento in più: ilaveva tenuto al telefono la vittima per impedirle di chiamare i parenti e verificare. Nel frattempo era arrivato unavvocato per ritirare quanto pattuito con il. La donna c’era cascata e aveva consegnato soldi e gioielli, salvo poi chiamare i parenti e accorgersi del raggiro.