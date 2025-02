Ilgiorno.it - Trovato morto, è shock. Il giallo di piazza Omegna: "Questo quartiere è diventato pericoloso"

È stata rimossa, da, l’automobile in cui era stato rimartedì Roberto Bolzoni, per gli amici “Rambo“, il sessantunenne dato per disperso da domenica e rinvenuto senza vita dalla moglie, con cui era sposato da più di dieci anni, proprio all’interno del suo veicolo, una Volkswagen Golf bianca. L’auto si trovava nel parcheggio della, non lontano dall’appartamento dove risiedeva la coppia, in via Raffaello Sanzio. Proprio a fianco del parcheggio, ieri mattina i carabinieri erano impegnati a cercare ancora tracce del delitto e l’arma stessa, così come le chiavi dell’auto e del cellulare di Bolzoni, irreperibile da due giorni. "Roberto frequentava spesso Lodi Vecchio, perforse l’ultima cella telefonica lo collocava vicino a Cascina Codazza", ha dichiarato una residente nella palazzina di fronte all’abitazione della coppia.