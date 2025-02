Thesocialpost.it - Treviso, anziano cade in giardino e resta bloccato tutta la notte: morto di freddo

Livio Favaro, 75 anni, è stato trovato senza vita nel di casa sua a Morgano (). L'era caduto durante la sera e non era riuscito a rialzarsi. Le temperature rigide hanno provocato una lenta ipotermia, portandolo alla morte.Il ritrovamento da parte dei viciniAlcune vicine di casa, insospettite dalle tapparelle abbassate fino a tarda mattinata, hanno deciso di controllare. Nel garage, vicino all'auto, hanno trovato il corpo di Favaro.Immediata la chiamata al 118. Sul posto sono arrivati ambulanza, elisoccorso e vigili del fuoco. I familiari dell'hanno sperato fino all'ultimo, ma per lui non c'era più nulla da fare.